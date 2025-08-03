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Регион
3 августа, 00:40

НАБУ задержало экс-главу Луганской администрации Гайдая и депутата Кузнецова

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НАБУ

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и депутата Верховной рады Алексея Кузнецова. Оба фигуранта подозреваются в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с закупками беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что членство Кузнецова будет приостановлено на время расследования. Он подчеркнул, что виновные в коррупционных преступлениях должны понести наказание независимо от их статуса.

Согласно заявлению НАБУ, задержанные входили в состав организованной преступной группы, которая извлекала неправомерную выгоду от государственных контрактов на поставку военной продукции. В частности, за заключение договора о закупке систем радиоэлектронной борьбы на сумму 5 миллионов гривен участники группы получили откат в размере 30% от суммы контракта. Аналогичная схема применялась и при закупке FPV-дронов. Кузнецов получил взятку в размере 1,5 миллиона гривен за подписание контракта на закупку систем «Ястреби Победы». В настоящее время задержаны четыре человека, продолжается работа по выявлению всех участников преступной схемы.

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Ранее Life.ru писал, что глава НАБУ Семён Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Германии. Следственные действия проходили вблизи Мюнхена, их факт также подтвердили немецкие источники.

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Юния Ларсон
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