НАБУ задержало экс-главу Луганской администрации Гайдая и депутата Кузнецова

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что членство Кузнецова будет приостановлено на время расследования. Он подчеркнул, что виновные в коррупционных преступлениях должны понести наказание независимо от их статуса.

Согласно заявлению НАБУ, задержанные входили в состав организованной преступной группы, которая извлекала неправомерную выгоду от государственных контрактов на поставку военной продукции. В частности, за заключение договора о закупке систем радиоэлектронной борьбы на сумму 5 миллионов гривен участники группы получили откат в размере 30% от суммы контракта. Аналогичная схема применялась и при закупке FPV-дронов. Кузнецов получил взятку в размере 1,5 миллиона гривен за подписание контракта на закупку систем «Ястреби Победы». В настоящее время задержаны четыре человека, продолжается работа по выявлению всех участников преступной схемы.