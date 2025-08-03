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Регион
2 августа, 23:54

ПВО сбила около 15 беспилотников над Воронежем и районами области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили около 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем и тремя районами области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате падения обломков одного из БПЛА травму ноги получила женщина. Также были зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, а несколько единиц транспорта получили повреждения. Оперативные службы уже работают на местах падений беспилотников, однако уточнение последствий продолжается.

Гусев подчеркнул, что угроза непосредственной атаки на территории Воронежа и Лискинского района по-прежнему существует. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Губернатор также призвал жителей не делиться в социальных сетях фотографиями и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с указанием местоположения.

Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после серии взрывов от работы ПВО
Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после серии взрывов от работы ПВО

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый» над Сочи. Ночью над городом прогремело не менее восьми взрывов. Местный аэропорт ввёл временные ограничения.

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Юния Ларсон
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