В Чехии раскрыли, какой процент от общего числа иностранцев занимают украинцы

На конец июня 2025 года количество граждан Украины, проживающих в Чехии, достигло 581 тысячи человек и составило 53% от общего числа иностранцев в республике, численность которых составляет 1,09 миллиона. Об этом заявили в МВД республики.

На втором месте находятся словаки – их в Чехии 123 тысяч, на третьем вьетнамцы – их 69 тысяч. По информации МВД республики, иностранцы составляют 10,3% населения Чехии, и их количество к середине 2025 года увеличилось примерно на 35 тысяч по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее значительное число иностранцев, в том числе украинцев, живут в Праге.

Рост численности иностранцев за последние три года в значительной степени объясняется предоставлением статуса временной защиты беженцам из Украины, который на сегодняшний день распространяется на около 378 тысяч человек. Этот статус предоставляет украинским гражданам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и возможностям трудоустройства, что способствовало тому, что более 150 тысяч украинцев нашли постоянную работу в Чехии с февраля 2022 года.