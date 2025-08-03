Продолжение поддержки Украины Вашингтоном должно прекратиться, поскольку люди на выборах президента голосовали за неучастие в войнах за рубежом. Об этом заявила в соцсети Х член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — указала член конгресса.

Грин также предупредила, что подобная политика заставит молодое поколение избирателей с антивоенной позицией отвернуться от Республиканской партии. Она подчеркнула необходимость переосмысления внешнеполитического курса, чтобы сохранить доверие и поддержку внутри страны.