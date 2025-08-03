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3 августа, 05:35

В Конгрессе обвинили Белый дом в предательстве своего народа из-за помощи Украине

Конгрессвумен Грин: Белый дом предаёт американцев, разжигая конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Продолжение поддержки Украины Вашингтоном должно прекратиться, поскольку люди на выборах президента голосовали за неучастие в войнах за рубежом. Об этом заявила в соцсети Х член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — указала член конгресса.

Грин также предупредила, что подобная политика заставит молодое поколение избирателей с антивоенной позицией отвернуться от Республиканской партии. Она подчеркнула необходимость переосмысления внешнеполитического курса, чтобы сохранить доверие и поддержку внутри страны.

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К сожалению, администрация Белого дома пока не оправдывает возложенные на неё надежды избирателей. Американские СМИ сообщают, что США и НАТО сейчас продумывают новый механизм передачи оружия Киеву. Платить за всё это будут страны альянса.

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Владимир Озеров
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