Буданов* предрёк НАТО распад из-за политики США

Если политический курс США в отношении НАТО не изменится, то Вашингтон может привести Североатлантический альянс к распаду. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью киевской журналистке Наталье Мосейчук.

Он беспокоится, что США своими действиями могут «дезинтегрировать» НАТО. Разведчик уверен, что это вполне вероятный вариант развития событий, если Белый дом продолжит заниматься тем, чем он занимается в вопросах альянса.

«Я не говорю, что это 100-процентный вариант», — отметил глава ГУР Украины.

Ранее американские СМИ писали, что НАТО может не дожить до конца полномочий президента США из-за проводимой им политики. Кроме того, изнутри альянс тоже гниёт из-за противоречий между странами-участницами. К примеру, Словения задумалась над выходом из блока, поскольку страна не хочет участвовать в чужих войнах. Не исключено, что это запустит цепную реакцию.