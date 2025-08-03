«Я в мире с Россией»: Немцы на расписных советских «буханках» приехали в Калининград

В Калининграде заметили необычную пару — два «УАЗа» с немецкими регистрационными знаками, украшенные наклейками с матрёшками и надписью «Я в мире с Россией». Об этом рассказали в сообществе «Двухметровый гид».

Туристы на «буханках». Видео © Telegram / Двухметровый гид

Внутри «буханок» оборудованы спальные места, есть подача воды и электричество — настоящий дом на колёсах для дальних поездок.

Туристы из Германии приехали в Калининградскую область не впервые. Инициатор путешествия, Кирстен, уже знаком с Россией — он побывал даже на Байкале. Его спутники же объехали на своих «УАЗах» всю Европу, но в Россию добрались впервые.

Гости из Европы прибыли за запчастями для своих советских внедорожников и чтобы насладиться отдыхом. Судя по всему, путешественники — люди в возрасте около 60 лет. По планам, ближайшую ночь они проведут на Куршской косе, куда и направляются.