«Я в мире с Россией»: Немцы на расписных советских «буханках» приехали в Калининград
Немецкие туристы на расписных советских УАЗах приехали в Калининградскую область
В Калининграде заметили необычную пару — два «УАЗа» с немецкими регистрационными знаками, украшенные наклейками с матрёшками и надписью «Я в мире с Россией». Об этом рассказали в сообществе «Двухметровый гид».
Туристы на «буханках». Видео © Telegram / Двухметровый гид
Внутри «буханок» оборудованы спальные места, есть подача воды и электричество — настоящий дом на колёсах для дальних поездок.
Туристы из Германии приехали в Калининградскую область не впервые. Инициатор путешествия, Кирстен, уже знаком с Россией — он побывал даже на Байкале. Его спутники же объехали на своих «УАЗах» всю Европу, но в Россию добрались впервые.
Гости из Европы прибыли за запчастями для своих советских внедорожников и чтобы насладиться отдыхом. Судя по всему, путешественники — люди в возрасте около 60 лет. По планам, ближайшую ночь они проведут на Куршской косе, куда и направляются.
Ранее Life.ru рассказывал, что туристы из Польши и Германии ломанулись в Калининградскую область, что привело к большим заторам на границе. Путешественников завлекают русским колоритом, пельменями, икрой и низкими ценами. К примеру, тур из Европы на шесть дней можно купить за 47 000 рублей.
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