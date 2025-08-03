В ходе боёв на харьковском направлении военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили образцы вооружения НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

В числе трофеев оказались несколько экземпляров болгарского производства. Один из бойцов с позывным «Заря» отметил, что болгарский 40-миллиметровый гранатомёт UBGL — практически точная копия российского ГП-25.

Кроме того, в руках российских солдат оказались гранаты М67, одноразовые противотанковые гранатомёты AT4 (M136), а также облегчённый пулемёт FN Mini-Mi, который удалось захватить после штурма укреплённой бетонной огневой точки. Снайперская винтовка FN SCAR досталась от сдавшегося в плен бойца ВСУ. По следам эксплуатации и гравировкам удалось определить, что оружие принадлежало профессиональному снайперу, а не мобилизованному, как утверждал пленник.

«Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали», — рассказал боец с позывным Заря.

По его словам, кому попало такие винтовки не выдают, поскольку их применяют силы специальных операций США.

Вместе с тем российский военнослужащий подчеркнул непревзойдённую надёжность и удобство автомата Калашникова, который даже в ВСУ ценят и уважают.

«В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошёл дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (НАТОвские) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», — сказал Заря.