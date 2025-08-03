США начали строительство первого в мире термоядерного реактора

В США, началось строительство первого термоядерного реактора Orion, реализуемого компанией Helion Energy при поддержке Microsoft. Он будет иметь мощность 50 мегаватт. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Ожидается, что уже к 2028 году начнётся производство электроэнергии с использованием технологии термоядерного синтеза, которая будет поставляться в центры обработки данных Microsoft. Компании уже заключили соглашение. Helion Energy же арендовала участок земли и начала процесс получения необходимых разрешений.

Перед началом строительства компания в течение 12 лет проводила эксперименты, разрабатывала и тестировала прототипы реактора. В Helion Energy было инвестировано более 1 миллиарда долларов от различных компаний.

Термоядерная энергия считается практически неисчерпаемым и экологически чистым источником, так как в процессе её производства не образуются радиоактивные отходы. Однако на данный момент ни одна компания не достигла положительного энергетического баланса, то есть не смогла получить больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции. Несмотря на это за последний год в эту отрасль было инвестировано 2,64 миллиарда долларов.