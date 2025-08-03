«Отсрочил победу»: В США советуют Трампу не затягивать конфликт назло Путину
AC: Трампу не стоит затягивать конфликт, ведь победа России стала неизбежной
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Президенту США Дональду Трампу не следует намеренно продлевать украинский конфликт, поскольку исход с победой России уже кажется неизбежным. Об этом сообщает American Conservative.
Автор материала указывает, что попытки Трампа быстро разрешить конфликт приводят лишь к его затягиванию, а ВС РФ тем временем развивают свои успехи на фронте.
«Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло (главе РФ Владимиру) Путину», — сказано в материале.
Обещание главы Белого дома положить конец боевым действиям всего за сутки отражает его склонность к преувеличениям и упрощённому восприятию сложных ситуаций. Хотя такие заявления демонстрируют желание достичь мира, они также свидетельствуют о недооценке глубины и масштабов конфликта.
Ранее в американском Конгрессе обвинили администрацию Белого дома в предательстве американцев, которые голосовали на выборах за Трампа, обещавшего вывести страну из всех зарубежных конфликтов. Палаты представителей США Грин заявила, что Вашингтон, несмотря на все свои заявления, продолжил поставлять Украине оружие.