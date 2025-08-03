Президенту США Дональду Трампу не следует намеренно продлевать украинский конфликт, поскольку исход с победой России уже кажется неизбежным. Об этом сообщает American Conservative.

Автор материала указывает, что попытки Трампа быстро разрешить конфликт приводят лишь к его затягиванию, а ВС РФ тем временем развивают свои успехи на фронте.

«Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло (главе РФ Владимиру) Путину», — сказано в материале.

Обещание главы Белого дома положить конец боевым действиям всего за сутки отражает его склонность к преувеличениям и упрощённому восприятию сложных ситуаций. Хотя такие заявления демонстрируют желание достичь мира, они также свидетельствуют о недооценке глубины и масштабов конфликта.