«Хитрый Путин видит всё»: Китайские СМИ оценили реакцию президента РФ на провокацию США

Китайские журналисты проанализировали подход президента России Владимира Путина к провокационному предложению США о покупке Командорских островов. Издание Baijiahao отмечает, что российский лидер не поддался на уловки Вашингтона.

В статье американскую идею называют абсурдной. Журналисты подчёркивают, что США готовы были выделить 15 миллиардов долларов на выкуп островов, чтобы наблюдать за китайскими подводными лодками.

«Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. <…> Его реакция была крайне аккуратной. Он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — сообщают авторы статьи.