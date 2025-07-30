Политолог объяснил, зачем США «присматриваются» к Командорским островам
Политолог Сипров: Внимание США к Командорским островам связано с Северным путём
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Заявления подполковника американской армии Джеффри Фрица о покупке российских островов отражают стратегический интерес США к контролю над арктическими маршрутами. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог Вадим Сипров.
Четыре Командорских острова — Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков — общей площадью 1850 кв. км расположены восточнее Камчатки и входят в Алеутскую островную дугу. По мнению Фрица, они могли бы стать частью Аляски или неинкорпорированной территорией США.
«На первый взгляд, заявления Фрица выглядит как курьёз. Нашёлся какой-то безумец, который начал выдвигать инициативы по продаже территорий Российской Федерации. В действительности же это никакой не курьёз, это очень интересный концепт, который направлен в будущее глобальной логистики», — сказал Сипров.
Эксперт пояснил, что проход из Тихого океана в Северный Ледовитый через Берингово море контролируется несколькими ключевыми точками, включая российский остров Ратманова, американский остров Святого Лаврентия и Алеутские острова, кроме принадлежащих России Командорских.
Сипров подчеркнул, что Россия обеспечивает судоходство по Северному морскому пути, который из-за глобального потепления становится важнейшим маршрутом между Тихим и Атлантическим океанами. По его словам, интерес США к Командорским островам и возможные попытки приобрести остров Ратманова связаны со стремлением взять под контроль этот путь.
Напомним, что ранее подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. В северной части Тихого океана расположен архипелаг, состоящий из четырёх крупных островов. Административно эти территории относятся к Алеутскому району Камчатского края. Ряд аналитиков считают, что стратегическая значимость данного региона объясняет заинтересованность США в нём. На это предложение председатель крымского законодательного собрания Владимир Константинов ответил контрпредложением о возможной продаже Аляски.