Политолог объяснил, зачем США «присматриваются» к Командорским островам

Заявления подполковника американской армии Джеффри Фрица о покупке российских островов отражают стратегический интерес США к контролю над арктическими маршрутами. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог Вадим Сипров.

Четыре Командорских острова — Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков — общей площадью 1850 кв. км расположены восточнее Камчатки и входят в Алеутскую островную дугу. По мнению Фрица, они могли бы стать частью Аляски или неинкорпорированной территорией США.

«На первый взгляд, заявления Фрица выглядит как курьёз. Нашёлся какой-то безумец, который начал выдвигать инициативы по продаже территорий Российской Федерации. В действительности же это никакой не курьёз, это очень интересный концепт, который направлен в будущее глобальной логистики», — сказал Сипров.

Эксперт пояснил, что проход из Тихого океана в Северный Ледовитый через Берингово море контролируется несколькими ключевыми точками, включая российский остров Ратманова, американский остров Святого Лаврентия и Алеутские острова, кроме принадлежащих России Командорских.