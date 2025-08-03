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3 августа, 08:23

Скорая не приехала к запертому в военкомате призывнику-украинцу с тахикардией

В Киевской области скорая помощь отказалась выезжать в ТЦК к мобилизованному

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

В Киевской области скорая помощь отказалась приезжать по вызову к призывнику на территорию ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), сославшись на то, что медиков всё равно не пустят внутрь. Видео разговора адвоката мобилизованного с диспетчером «скорой» появилось в украинских пабликах.

Скорая отказалась приезжать в украинский ТЦК. Видео © Киiв Инфо

Юрист объяснил диспетчеру, что его подзащитный попал под насильственную мобилизацию и его силой удерживают в военкомате. У потенциального новобранца, по словам адвоката, началась тахикардия, участился пульс и он периодически теряет сознание. При этом военкомы не обращают внимание на состояние здоровья мужчины.

Девушка на проводе ответила, что скорая не приедет в ТЦК. Она пояснила, что бригаду медиков всё равно не пустят внутрь вне зависимости от того, в каком состоянии находится призывник. По её словам, единственный выход — если военком сам позвонит врачам. На это юрист ответил, что из ТЦК никогда не звонят в скорую, а на жизнь и здоровье мобилизованных им плевать.

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Ранее сообщалось, что сотрудники украинского военкомата утром 1 августа доставили на стадион «Локомотив» около 100 мужчин для проведения мобилизационных процедур. Уже к вечеру там начали собираться женщины, подростки и родственники мобилизованных. По информации издания, им удалось сломать ворота стадиона. В ответ полиция применила слезоточивый газ и начала жёсткие задержания.

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Татьяна Миссуми
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