Актёр театра и кино Ивар Калныньш появился на советских экранах в 1972 году, сыграв в фильме «Илга-Иволга». Карьера сразу же пошла в гору, он стал популярным артистом. Хотя позже начал заявлять, мол СССР и Россия ему ещё и должны остались.

После начала СВО Калныньш сделал немало русофобских заявлений и отрёкся от России. Он утверждал, что не контактирует с россиянами, чтобы не разочаровываться в людях. К тому времени актёр уже неплохо заработал в РФ, поэтому, вероятно, был готов отказаться от карьеры. Сегодня он выступает в лишь в двух театрах Латвии и иногда появляется на телевидении, сообщает kp.ru.