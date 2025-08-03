Стало известно, куда пропал отрёкшийся от России Ивар Калныньш
Ивар Калныньш после отречения от России продолжает выступать в театрах Латвии
Ивар Калныньш. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр театра и кино Ивар Калныньш появился на советских экранах в 1972 году, сыграв в фильме «Илга-Иволга». Карьера сразу же пошла в гору, он стал популярным артистом. Хотя позже начал заявлять, мол СССР и Россия ему ещё и должны остались.
После начала СВО Калныньш сделал немало русофобских заявлений и отрёкся от России. Он утверждал, что не контактирует с россиянами, чтобы не разочаровываться в людях. К тому времени актёр уже неплохо заработал в РФ, поэтому, вероятно, был готов отказаться от карьеры. Сегодня он выступает в лишь в двух театрах Латвии и иногда появляется на телевидении, сообщает kp.ru.
Примечательно, что от русофоба отвернулись даже коллеги по сцене. Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что поведение Ивара Калныньша, активно критикующего Россию, попросту недостойно.