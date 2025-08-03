Галкин* сделал причёску, как у сына, и породил слухи о «молодухе» на стороне

Комик Максим Галкин* сильно удивил подписчиков сменой образа. На днях он опубликовал совместную фотографию со своим 11-летним сыном Гарри, где предстал с новой причёской.

Теперь шоумен выглядит на 10 лет моложе. Он укоротил волосы на затылке, но оставил кудрявую чёлку, из-за чего едва кто-то сможет предположить, что ему 49 лет. Для большего эффекта он сфотографировался вместе с сыном, тем самым усилив эффект от новой стрижки. Теперь Галкин* выглядит не как отец, а как старший брат.

Многим имидж артиста пришёлся по душе, но всё же, как утверждают некоторые комментаторы, разница в возрасте с певицей Аллой Пугачёвой будет сильнее бросаться в глаза. Часть подписчиков иронизируют, что Галкин* скоро превратится в младенца. Однако кто-то с уверенностью заявляет: у юмориста появилась пассия на стороне, для которой он и старается выглядеть моложе.

Ранее подписчики осудили внешний вид Аллы Пугачёвой, когда та в компании мужа приехала на фестиваль к своей подруге Лайме Вайкуле в Юрмалу. Исполнительница наделала на себя длинный балахон и украсила себя бесчисленным количеством бус. Данный имидж поклонники не оценили, назвав безвкусным и старомодным.