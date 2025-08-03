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3 августа, 10:14

Житель Балашихи пригласил девушек в гости и застрелил одну на глазах у другой

Орудие убийства. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Орудие убийства. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Жителя Балашихи обвиняют в убийстве девушки, которую он пригласил в гости вместе с подругой, чтобы вместе выпить, а после застрелил из-за отказа в близости. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

«2 августа 2025 года обвиняемый пригласил в гости двух девушек в квартиру, расположенную в г. Балашиха. После совместного распития спиртных напитков мужчина стал приставать к одной из знакомых, из-за чего между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в девушку из ружья в область лица, от полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в публикации ведомства.

Убийца попытался избавиться от улик: он вывез тело жертвы и сбросил его в реку Чёрную, а ружьё спрятал в лесу. Едва ли это могло ему помочь, ведь вторая девушка, на глазах которой подозреваемый застрелил подругу, сбежала из квартиры и сообщила о преступлении в полицию.

Правоохранители нашли и труп убитой и ружьё, мужчину задержали. Следователи проводят необходимые экспертизы и опрашивают ещё одну свидетельницу происшествия.

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Юрий Лысенко
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