Житель Балашихи пригласил девушек в гости и застрелил одну на глазах у другой

Жителя Балашихи обвиняют в убийстве девушки, которую он пригласил в гости вместе с подругой, чтобы вместе выпить, а после застрелил из-за отказа в близости. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

«2 августа 2025 года обвиняемый пригласил в гости двух девушек в квартиру, расположенную в г. Балашиха. После совместного распития спиртных напитков мужчина стал приставать к одной из знакомых, из-за чего между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил в девушку из ружья в область лица, от полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в публикации ведомства.

Убийца попытался избавиться от улик: он вывез тело жертвы и сбросил его в реку Чёрную, а ружьё спрятал в лесу. Едва ли это могло ему помочь, ведь вторая девушка, на глазах которой подозреваемый застрелил подругу, сбежала из квартиры и сообщила о преступлении в полицию.

Правоохранители нашли и труп убитой и ружьё, мужчину задержали. Следователи проводят необходимые экспертизы и опрашивают ещё одну свидетельницу происшествия.