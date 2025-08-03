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Регион
3 августа, 10:55

В Москве сгорела квартира с шестью кошками

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы, в доме на улице Хачатуряна произошёл пожар. Огонь вспыхнул в квартире на десятом этаже. В помещении находились шесть кошек. Об этом со ссылкой на столичные экстренные службы сообщает 360.ru. По данным источника издания, спасти питомцев не удалось.

«Сгорела вся [квартира]. 30 квадратных метров. Погибли шесть кошек», — подчеркнул источник.

Пожар вспыхнул в стрелковом тире на западе Москвы, один человек пропал
Пожар вспыхнул в стрелковом тире на западе Москвы, один человек пропал

Ранее в Москве пожарные спасли глухонемую семью с детьми из горящей многоэтажки. Кроме того, на Ленинском проспекте столицы два ребёнка пострадали в результате пожара.

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Борис Эльфанд
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