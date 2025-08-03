В Москве сгорела квартира с шестью кошками

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы, в доме на улице Хачатуряна произошёл пожар. Огонь вспыхнул в квартире на десятом этаже. В помещении находились шесть кошек. Об этом со ссылкой на столичные экстренные службы сообщает 360.ru. По данным источника издания, спасти питомцев не удалось.