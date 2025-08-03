В Москве сгорела квартира с шестью кошками
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В районе Отрадное на северо-востоке Москвы, в доме на улице Хачатуряна произошёл пожар. Огонь вспыхнул в квартире на десятом этаже. В помещении находились шесть кошек. Об этом со ссылкой на столичные экстренные службы сообщает 360.ru. По данным источника издания, спасти питомцев не удалось.
«Сгорела вся [квартира]. 30 квадратных метров. Погибли шесть кошек», — подчеркнул источник.
Ранее в Москве пожарные спасли глухонемую семью с детьми из горящей многоэтажки. Кроме того, на Ленинском проспекте столицы два ребёнка пострадали в результате пожара.