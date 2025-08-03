В Польше солдат из США самовольно покинул часть и 2 дня не выходил на связь

Полиция польского города Слупца в течение двух суток вела поиски 26-летнего американского солдата, который пропал без вести. Он покинул воинскую часть в Повидзе, расположенную в западной части страны, сообщает информационный портал NaTemat.

«Мужчина исчез 31 июля около 19:00 (20:00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе. Власти сообщили, что он не вернулся в место своего проживания и не выходил на связь с начальством», — сказано в сообщении.

Полиция распространила срочное сообщение с приметами пропавшего и обратилась ко всем, кто обладает какой-либо информацией, с просьбой связаться с правоохранительными органами. В субботу вечером стало известно об успешном завершении поисков. Солдат был найден в целости и сохранности. Информация о причинах его исчезновения и месте обнаружения не разглашается.

«Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие чёрные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нём была белая футболка, тёмные брюки, белые кроссовки и тёмный рюкзак», — написала полиция.