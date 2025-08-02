Главу тверской пивоварни «Афанасий» с коллегой и сыном нашли живыми на Камчатке

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис и руководитель продуктового направления Вадим Дешёвкин, пропавшие после сильного землетрясения на Камчатке, были найдены живыми. Несколько дней они не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной связи и интернета, сообщает телеграм-канал SHOT .

Пропажа группы вызвала беспокойство среди сотрудников компании и близких, которые не получали от них известий. После продолжительных поисков, которые оказались успешными, глава холдинга и его коллеги смогли подтвердить, что живы и находятся в безопасности в бухте Русской. Ожидается, что вскоре они вернутся к нормальной жизни и работе. Их отсутствие не повлияет на деятельность пивоварни.