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Регион
2 августа, 03:46

Главу тверской пивоварни «Афанасий» с коллегой и сыном нашли живыми на Камчатке

Максим Ларин, Денис Ларин, Николаевич Дешёвкин. Обложка © VK / Холдинг Афанасий

Максим Ларин, Денис Ларин, Николаевич Дешёвкин. Обложка © VK / Холдинг Афанасий

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис и руководитель продуктового направления Вадим Дешёвкин, пропавшие после сильного землетрясения на Камчатке, были найдены живыми. Несколько дней они не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной связи и интернета, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пропажа группы вызвала беспокойство среди сотрудников компании и близких, которые не получали от них известий. После продолжительных поисков, которые оказались успешными, глава холдинга и его коллеги смогли подтвердить, что живы и находятся в безопасности в бухте Русской. Ожидается, что вскоре они вернутся к нормальной жизни и работе. Их отсутствие не повлияет на деятельность пивоварни.

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Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым сильным в регионе с 1952 года. Сейчас специальная комиссия оценивает последствия землетрясения и цунами на северных Курилах.

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Юния Ларсон
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