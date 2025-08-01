Управляющий тверской пивоварни с сыном пропали после землетрясения на Камчатке

Глава тверской пивоварни «Афанасий», управляющий продуктового направления Вадим Дешёвкин и его сын Денис пропали без вести на Камчатке в день мощного землетрясения. Холдинг сообщил, что связь с ними до сих пор отсутствует, пишет Telegram-канал SHOT.

Дешёвкин, его сын и глава «Афанасия» Максим Ларин прибыли на Камчатку 28 июля, а 30-го числа вышли в море на судне для рыбалки. Тогда-то их и настигло сильное землетрясение. Информации об их местонахождении по-прежнему нет. В настоящее время продолжаются поиски.