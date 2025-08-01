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Регион
1 августа, 20:49

Управляющий тверской пивоварни с сыном пропали после землетрясения на Камчатке

Пропавшие после землетрясения на Камчатке. Обложка © VK / Холдинг Афанасий

Пропавшие после землетрясения на Камчатке. Обложка © VK / Холдинг Афанасий

Глава тверской пивоварни «Афанасий», управляющий продуктового направления Вадим Дешёвкин и его сын Денис пропали без вести на Камчатке в день мощного землетрясения. Холдинг сообщил, что связь с ними до сих пор отсутствует, пишет Telegram-канал SHOT.

Дешёвкин, его сын и глава «Афанасия» Максим Ларин прибыли на Камчатку 28 июля, а 30-го числа вышли в море на судне для рыбалки. Тогда-то их и настигло сильное землетрясение. Информации об их местонахождении по-прежнему нет. В настоящее время продолжаются поиски.

«Мы не имеем связи с ними, и невозможно определить точное местоположение. Известны только даты обратных билетов. После этого они не вышли на связь. Поэтому родственники Дешёвкиных подали заявление в полицию», — рассказали представители пивоварни.

У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, ставшее рекордным с 1952 года. Оно вызвало цунами с волнами до 200 метров в Северо-Курильске. Японские, американские и филиппинские власти объявляли угрозу цунами. Учёные сообщают, что возможны сильные афтершоки в ближайшие дни.

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Лия Мурадьян
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