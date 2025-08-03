Зеленский провёл совещание по списку из 1200 военнопленных для обмена с Россией

Владимир Зеленской провёл встречу с Рустемом Умеровым, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с российской стороной в Стамбуле, и с главой своего офиса Андреем Ермаком. Об этом киевский политик сообщил в соцсети. Он пояснил, что обсуждались договорённости, достигнутые на встречах с российской делегацией, а также вопросы подготовки нового раунда переговоров.

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Достигнута договорённость об обмене 1200 человек, ведётся работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Также работаем над тем, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских лиц, уточняем данные по каждой фамилии», — отметил Зеленский.