Спасло чудо: Лифт с детьми пролетел девять этажей и чуть не рухнул — видео

В многоквартирном доме Татарстана лифт, в котором находился отец с двумя детьми, неожиданно пролетел вниз девять этажей. По данным телеграм-канала Mash Iptash, они не могли выбраться из замкнутого и душного пространства 20 минут.

В Набережных Челнах лифт с семьёй пролетел вниз. Видео © Telegram /Mash Iptash

Инцидент произошёл в 35-м микрорайоне Набережных Челнов. Семья вошла в лифт, но из-за неисправности грузоподъёмная конструкция стремительно полетела вниз, минуя девять этажей. Только чудом пассажиры не пострадали. Маленькие девочки были очень напуганы и плакали, а отец пытался вызвать помощь.

Однако в следующий момент свет потух. Попытки связаться с диспетчером были безуспешны. В таком положении семья провела около 20 минут, пока лифт сам не решил остановиться на втором этаже. По словам местных жителей, большинство из них предпочитают подниматься и опускаться пешком, поскольку подобные сбои происходят регулярно.