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3 августа, 13:18

Спасло чудо: Лифт с детьми пролетел девять этажей и чуть не рухнул — видео

Mash: В Набережных Челнах лифт с семьёй пролетел девять этажей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maria Sbytova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maria Sbytova

В многоквартирном доме Татарстана лифт, в котором находился отец с двумя детьми, неожиданно пролетел вниз девять этажей. По данным телеграм-канала Mash Iptash, они не могли выбраться из замкнутого и душного пространства 20 минут.

В Набережных Челнах лифт с семьёй пролетел вниз. Видео © Telegram /Mash Iptash

Инцидент произошёл в 35-м микрорайоне Набережных Челнов. Семья вошла в лифт, но из-за неисправности грузоподъёмная конструкция стремительно полетела вниз, минуя девять этажей. Только чудом пассажиры не пострадали. Маленькие девочки были очень напуганы и плакали, а отец пытался вызвать помощь.

Однако в следующий момент свет потух. Попытки связаться с диспетчером были безуспешны. В таком положении семья провела около 20 минут, пока лифт сам не решил остановиться на втором этаже. По словам местных жителей, большинство из них предпочитают подниматься и опускаться пешком, поскольку подобные сбои происходят регулярно.

Лифт с детьми сорвался с 12-го этажа жилой многоэтажки в Махачкале
Лифт с детьми сорвался с 12-го этажа жилой многоэтажки в Махачкале

Ранее сообщалось, что лифт рухнул в многоквартирном доме Калининграда. В этот момент в кабине находилось пять человек. Из-за падения один из пассажиров получил травму наги

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Юлия Сафиулина
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