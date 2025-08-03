Наёмники из Мексики специально записываются в украинскую армию, чтобы пройти военную подготовку, а в дальнейшем использовать приобретённые навыки для атаки на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico. Нападение на американскую территорию, как утверждает издание, это всего лишь вопрос времени.

«Речь идёт не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, «это лишь вопрос времени», когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США», — сказано в тексте.

В США уверены, что за наёмниками из Мексики стоят целые преступные картели, которые посылают своих подопечных обучиться военному делу в ВСУ, в том числе работать с ударными беспилотниками и вести разведку. В статье отмечается, что Киев рискует оказаться в центре международного скандала, если его боевые технологии начнут всплывать в других странах в преступной среде.