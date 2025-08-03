Жительница Подольска за 25 лет скопила в своей хрущёвке 2,5 тонны мусора

Жительница Подольска 25 лет собирала хлам, превратив свою хрущёвку в склад из двух с половиной тонн мусора. Соседи бьют тревогу из-за невыносимого запаха, исходящего от квартиры на улице Чехова. Ситуацию осветили коллеги из SHOT.

Подольская Плюшкина о ситуации со своей квартирой. Видео © SHOT

Пожилая женщина годами приносила в дом выброшенные вещи: от старых журналов и одежды до детских игрушек и посуды. Теперь 57-метровое жильё заполнено до отказа, а запах распространяется по всему подъезду и двору.

Соседи неоднократно жаловались в управляющую компанию, но повлиять на ситуацию всё ещё не удаётся. Сама хозяйка квартиры говорит, что уже два месяца выкидывает мусор, подчёркивая, что сама приняла такое решение. Делает она это весьма не быстро — выносит по несколько предметов в день.

Окружающие настаивают на срочной помощи специальных служб, ведь при нынешней скорости процесс «расхламления» может занять годы. По словам жильцов, проблема требует немедленного решения — антисанитария создаёт угрозу для всего дома.