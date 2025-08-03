В Петербурге побит солнечный рекорд, который держался почти 60 лет

Вторая декада июля по продолжительности солнечного сияния стала рекордной для Санкт-Петербурга, опередив середину июля 1967 года более чем на один час. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, данный параметр замеряется в городе с 1961 года.

Он также подчеркнул, что по количеству солнечных часов третья декада прошлого месяца тоже должна была стать рекордной, но не хватило 4,3 часа. Всё испортила гроза 31 июля, которая вызвала облачность, объяснил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».

«Но 4 часа отсутствия солнца в городе не так и много, поэтому вторая половина июля 2025 года в Санкт-Петербурге стала самой солнечной. 199,1 часа, за этот длительный период более 60 лет», — отметил эксперт.