Под Новосибирском в упор застрелили 19-летнего парня и ранили девочку, убийц трое

В селе Усть-Тарка под Новосибирском задержаны пьяные друзья, убившие подростка и ранившие школьницу. Областное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство» (105 и 30 УК РФ), преступники задержаны.

По данным следствия, в ночь с 2 на 3 августа 2025 года двое мужчин и женщина напились и пошли на сельскую стоянку пострелять. Пули попали в двух молодых людей — 14-летняя девочка получила ранения, а 19-летний парень был убит на месте.

«В настоящий момент фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователями СК России им будет предъявлено обвинение в совершении преступления и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения», — сообщает пресс-служба регионального СК РФ.