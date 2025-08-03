Силы ПВО отражают воздушную атаку над Псковской областью, сбит ещё один БПЛА
Губернатор Ведерников: Второй сбитый беспилотник обнаружен в Псковской области
Обложка © Правительство Псковской области
Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА над Псковской областью 3 августа, обломки найдены в Псковском районе. Об этом информирует губернатор региона Михаил Ведерников.
«Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13:29 в Псковском районе. На месте работают специалисты», – уточнил он и призвал не трогать обломки дронов в случае обнаружения.
Утром над псковской деревней Неёлово был сбит украинский беспилотник. Губернатор опубликовал фотографию крыла дрона с надписями на украинском.