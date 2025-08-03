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Регион
3 августа, 11:57

Силы ПВО отражают воздушную атаку над Псковской областью, сбит ещё один БПЛА

Губернатор Ведерников: Второй сбитый беспилотник обнаружен в Псковской области

Обложка © Правительство Псковской области

Обложка © Правительство Псковской области

Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА над Псковской областью 3 августа, обломки найдены в Псковском районе. Об этом информирует губернатор региона Михаил Ведерников.

«Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13:29 в Псковском районе. На месте работают специалисты», – уточнил он и призвал не трогать обломки дронов в случае обнаружения.

Утром над псковской деревней Неёлово был сбит украинский беспилотник. Губернатор опубликовал фотографию крыла дрона с надписями на украинском.

Губернатор сообщил об отражении налёта более 25 БПЛА на Воронеж и область
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Андрей Бражников
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