Силы ПВО отражают воздушную атаку над Псковской областью, сбит ещё один БПЛА

Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА над Псковской областью 3 августа, обломки найдены в Псковском районе. Об этом информирует губернатор региона Михаил Ведерников.

«Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружен в 13:29 в Псковском районе. На месте работают специалисты», – уточнил он и призвал не трогать обломки дронов в случае обнаружения.