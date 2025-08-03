Украинка сняла на видео тетраподы от российского десанта на пляже под Одессой
В Одессе отдыхающая запечатлела на видео тетраподы, размещённые на пляже. На кадрах видно, как женщина пытается пройти к морю, обходя между бетонными конструкциями, и сообщая, что администрация отеля не предупредила её о наличии таких препятствий.
Украинка показала на видео тетраподы на пляже под Одессой. Видео © Telegram / Плохая Одесса
Подобные береговые укрепления также были установлены в Затоке в качестве меры защиты от возможной высадки российского десанта.
Ранее Life.ru рассказал, как местный житель Украины решил бороться с сотрудниками ТЦК. Мужчина без капли стеснения показал военным свой половой орган, протестуя против отправки на фронт. Инцидент попал на видео, и орган увидел весь мир.
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