Украинка сняла на видео тетраподы от российского десанта на пляже под Одессой

В Одессе отдыхающая запечатлела на видео тетраподы, размещённые на пляже. На кадрах видно, как женщина пытается пройти к морю, обходя между бетонными конструкциями, и сообщая, что администрация отеля не предупредила её о наличии таких препятствий.

Украинка показала на видео тетраподы на пляже под Одессой. Видео © Telegram / Плохая Одесса

Подобные береговые укрепления также были установлены в Затоке в качестве меры защиты от возможной высадки российского десанта.