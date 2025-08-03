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3 августа, 12:32

Украинка сняла на видео тетраподы от российского десанта на пляже под Одессой

В Одессе отдыхающая запечатлела на видео тетраподы, размещённые на пляже. На кадрах видно, как женщина пытается пройти к морю, обходя между бетонными конструкциями, и сообщая, что администрация отеля не предупредила её о наличии таких препятствий.

Украинка показала на видео тетраподы на пляже под Одессой. Видео © Telegram / Плохая Одесса

Подобные береговые укрепления также были установлены в Затоке в качестве меры защиты от возможной высадки российского десанта.

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Ранее Life.ru рассказал, как местный житель Украины решил бороться с сотрудниками ТЦК. Мужчина без капли стеснения показал военным свой половой орган, протестуя против отправки на фронт. Инцидент попал на видео, и орган увидел весь мир.

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Обложка © Telegram / Плохая Одесса

Наталья Афонина
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