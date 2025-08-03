Инженер из OpenAI отказался работать с Цукербергом даже за $1,5 миллиарда

Глава компании Meta* Марк Цукерберг пытался переманить из OpenAI ведущего специалиста по ИИ Эндрю Таллока, предложив ему многомиллиардный контракт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Предприниматель предлагал инженеру пакет вознаграждения в размере 1–1,5 млрд долларов, включая бонусы и опционы на акции с шестилетним периодом вестинга. Однако Таллок, являющийся ключевым сотрудником OpenAI, отклонил предложение, говорится в материале.

Недавно в западной прессе появились сообщения о том, что Марк Цукерберг намерен создать собственную «лабораторию суперинтеллекта». Для этого он выделил миллиардные инвестиции, которые собирается потратить на невиданных масштабов кампанию по привлечению специалистов в сфере ИИ.