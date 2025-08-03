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3 августа, 13:19

«Своя движуха»: Россиянин невозмутимо помыл свою «ласточку» у горящего дома и стал мемом

В Дагестане сняли эпичное видео с мужчиной, моющем машину на фоне пожара

Обложка © Telegram / Mash Gor

Обложка © Telegram / Mash Gor

В Дагестане мужчина поразил соседей своей невозмутимостью. Он спокойно взялся за мытьё автомобиля, хотя в нескольких метрах от него во всю горел жилой дом. Кадры публикует Mash Gor. Огонь охватил последний этаж здания и надворные пристройки.

Пожар в Дагестане. Видео © Telegram / Mash Gor

«Такое умиротворение здесь. Горит дом, вот жители собрались. Эта вся суета ему вообще... На него смотри. У него своя движуха. У него вот здесь дом горит, взрыв может быть. Но ему это зачем? У него здесь машина», — комментирует автор ролика.

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Ранее в Дагестане жительница Каспийска шокировала соседей смелым трюком: женщина, рискуя жизнью, помыла окно на верхнем этаже многоквартирного дома, удерживаясь лишь одной рукой за пластиковую раму.

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Татьяна Миссуми
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