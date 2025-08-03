«Своя движуха»: Россиянин невозмутимо помыл свою «ласточку» у горящего дома и стал мемом
В Дагестане сняли эпичное видео с мужчиной, моющем машину на фоне пожара
Обложка © Telegram / Mash Gor
В Дагестане мужчина поразил соседей своей невозмутимостью. Он спокойно взялся за мытьё автомобиля, хотя в нескольких метрах от него во всю горел жилой дом. Кадры публикует Mash Gor. Огонь охватил последний этаж здания и надворные пристройки.
Пожар в Дагестане. Видео © Telegram / Mash Gor
«Такое умиротворение здесь. Горит дом, вот жители собрались. Эта вся суета ему вообще... На него смотри. У него своя движуха. У него вот здесь дом горит, взрыв может быть. Но ему это зачем? У него здесь машина», — комментирует автор ролика.
Ранее в Дагестане жительница Каспийска шокировала соседей смелым трюком: женщина, рискуя жизнью, помыла окно на верхнем этаже многоквартирного дома, удерживаясь лишь одной рукой за пластиковую раму.