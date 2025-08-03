Опасный тренд: Взрослые массово играют в младенцев и сосут пустышки для снятия стресса

В Китае снова распространяется необычный способ снятия стресса. Взрослые повсеместно используют соски-пустышки, чтобы улучшить качество сна, пишет SCMP.

Из-за нового тренда этот товар стал одной из самых популярных позиций в онлайн-магазинах КНР. Ежемесячно некоторые производители отправляют около 2000 штук. Уточняется, что взрослая модель отличается от детской размерами, а защитные диски могут быть самых разных дизайнов. Стоимость пустышек варьируется от 10 до 500 юаней (от 110 до 5545 рублей по нынешнему курсу).

Покупатели утверждают, что соски-пустышки действительно помогают избавиться от стресса и быстрее уснуть. Некоторые даже при помощи этого пытаются бросить курить, поскольку во время процесса они испытывают психологическое облегчение, что помогает не нервничать во время отказа от сигарет.

«Когда на работе становится особенно напряжённо, я просто беру пустышку и ощущаю, будто возвращаюсь в безопасное, беззаботное детство», — поделился один из собеседников канала.

Тем не менее врачи предупреждают, что новая мода негативно влияет на полость рта, о чём умалчивают продавцы. По словам врача стоматолога Тан Цаомина, если использовать пустышку более трёх часов в день, то уже через год у человека может измениться положение зубов. Вместе с тем появляется риск возникновения дискомфорта при жевании и ограничении подвижности челюсти.