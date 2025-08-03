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3 августа, 13:32

В блогершу Кейлу Меркадо выстрелили во время стрима в TikTok из-за пьяной шутки

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Keyla Andreina González

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Keyla Andreina González

TikTok-блогерша из Эквадора погибла во время прямого эфира от выстрела своего друга. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Кейла Андрейна Гонсалес Меркадо вела стрим, где распивала алкоголь в компании двух мужчин. В ходе шутливого конфликта она предложила одному из них «выстрелить в неё», после чего тот действительно направил на неё пистолет и нажал на курок. Трансляция оборвалась в момент падения блогерши.

Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, а Меркадо скончалась от полученного ранения. Полиция Эквадора ведёт розыск подозреваемого, местонахождение которого остаётся неизвестным. Расследование инцидента продолжается.

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Юрий Лысенко
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