В блогершу Кейлу Меркадо выстрелили во время стрима в TikTok из-за пьяной шутки
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Keyla Andreina González
TikTok-блогерша из Эквадора погибла во время прямого эфира от выстрела своего друга. Об этом сообщает Daily Mail.
28-летняя Кейла Андрейна Гонсалес Меркадо вела стрим, где распивала алкоголь в компании двух мужчин. В ходе шутливого конфликта она предложила одному из них «выстрелить в неё», после чего тот действительно направил на неё пистолет и нажал на курок. Трансляция оборвалась в момент падения блогерши.
Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, а Меркадо скончалась от полученного ранения. Полиция Эквадора ведёт розыск подозреваемого, местонахождение которого остаётся неизвестным. Расследование инцидента продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал о трагической гибели известной пакистанской бьюти-блогерши Саны Юсуф. Девушку убили в собственном доме в столице страны. За несколько часов до смерти она справила своё 17-летие.