В блогершу Кейлу Меркадо выстрелили во время стрима в TikTok из-за пьяной шутки

TikTok-блогерша из Эквадора погибла во время прямого эфира от выстрела своего друга. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Кейла Андрейна Гонсалес Меркадо вела стрим, где распивала алкоголь в компании двух мужчин. В ходе шутливого конфликта она предложила одному из них «выстрелить в неё», после чего тот действительно направил на неё пистолет и нажал на курок. Трансляция оборвалась в момент падения блогерши.

Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, а Меркадо скончалась от полученного ранения. Полиция Эквадора ведёт розыск подозреваемого, местонахождение которого остаётся неизвестным. Расследование инцидента продолжается.