Деревни-призраки: В регионе РФ навсегда исчезли почти 700 населённых пунктов

За минувшие четверть века в Кировской области произошло значительное сокращение числа населённых пунктов. Не только небольшие деревни и сёла, но и целые посёлки городского типа исчезают с карты региона. Миграция местных жителей в поисках лучших условий жизни приводит к тому, что многие дома пустеют, а земли порастают, сообщает РИА «ФедералПресс».

По данным издания, все населённые пункты области занесены в специальный реестр, который утверждён в соответствии с местным законодательством. Однако, как сообщили представители правительства региона, с 2000 года из этого реестра навсегда исключено 668 административных единиц. Наиболее заметное сокращение произошло в районах Даровской (45), Орловский (43), Яранский (35), Советский (30), Шабалинский (29), Верхошижемский (25), Котельничский (25), а также в муниципальных округах Мурашинском (31) и Лузском (28).

Процесс исключения населённых пунктов из реестра обусловлен множеством факторов, среди которых ключевую роль играет постоянный миграционный отток. В правительстве региона подчёркивают, что ни одна из исчезнувших деревень или сёл не была восстановлена или возвращена в официальный список. Сегодня в реестре числится 4224 населённых пункта, среди них 18 городов.

В 2025 году по инициативе властей из списка были исключены три полностью безлюдных участка, где не осталось ни людей, ни пригодных для жилья домов. Несмотря на значительное сокращение, за 25 лет на карте Кировской области появилось и десять новых населённых пунктов.