МЧС РФ: В Кургане горит газораспределительная подстанция

В Кургане на газораспределительной подстанции (ГРС) вспыхнул огонь. Как сообщают МЧС России, из-за пожара из соседнего дома даже эвакуировали жильцов.

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве уточнили, что ГРС расположена на улице Бурова-Петрова. На данный момент там работают 42 специалиста и 9 единиц техники. В целях безопасности жители из соседнего дома на улице Чернореченская были эвакуированы 235 жильцов, среди которых 20 детей. По последним данным, пожар локализован.