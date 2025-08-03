МЧС РФ: В Кургане горит газораспределительная подстанция
В Кургане на газораспределительной подстанции (ГРС) вспыхнул огонь. Как сообщают МЧС России, из-за пожара из соседнего дома даже эвакуировали жильцов.
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция. Видео © Telegram / МЧС России
В ведомстве уточнили, что ГРС расположена на улице Бурова-Петрова. На данный момент там работают 42 специалиста и 9 единиц техники. В целях безопасности жители из соседнего дома на улице Чернореченская были эвакуированы 235 жильцов, среди которых 20 детей. По последним данным, пожар локализован.
Ранее сообщалось, что пожар потушили в гаражном комплексе Екатеринбурга. Однако возгорание нанесло серьёзный ущерб автотранспорту. Огонь охватил множество автомобилей и квадроциклов, повредив 67 транспортных средств. В результате инцидента пострадали 65 легковых машин и 2 квадроцикла. Причины возникновения пожара пока устанавливаются специалистами.
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция. Обложка © Telegram / МЧС России