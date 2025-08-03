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3 августа, 14:05

МЧС РФ: В Кургане горит газораспределительная подстанция

В Кургане на газораспределительной подстанции (ГРС) вспыхнул огонь. Как сообщают МЧС России, из-за пожара из соседнего дома даже эвакуировали жильцов.

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве уточнили, что ГРС расположена на улице Бурова-Петрова. На данный момент там работают 42 специалиста и 9 единиц техники. В целях безопасности жители из соседнего дома на улице Чернореченская были эвакуированы 235 жильцов, среди которых 20 детей. По последним данным, пожар локализован.

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Ранее сообщалось, что пожар потушили в гаражном комплексе Екатеринбурга. Однако возгорание нанесло серьёзный ущерб автотранспорту. Огонь охватил множество автомобилей и квадроциклов, повредив 67 транспортных средств. В результате инцидента пострадали 65 легковых машин и 2 квадроцикла. Причины возникновения пожара пока устанавливаются специалистами.

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В Кургане загорелась газораспределительная подстанция. Обложка © Telegram / МЧС России

Юлия Сафиулина
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