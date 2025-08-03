«Земля белого ягуара»: В джунглях нашли затерянную крепость из мифов индейцев майя
В джунглях Мексики найден легендарный затерянный город индейцев майя
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В районе Кампече в Мексике археологическая экспедиция обнаружила руины крепости Сак-Бахлан, также известной как «Земля белого ягуара». Согласно сообщениям на сайте мексиканского правительства, объект считался последним бастионом цивилизации майя.
Несмотря на попытки голландского археолога Яна де Воса, предпринятые в 1999 году, найти крепость в джунглях Юкатана не удалось. Спустя 25 лет группа экспертов из США, Японии и Мексики возобновила поиски. Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики, основываясь на рельефе, водных ресурсах, растительности и грузоподъёмности человека, определил четыре вероятных маршрута.
В ходе аэрофотосъёмки была обнаружена область, соответствующая описаниям руин крепости майя XVII века. Руководитель раскопок Люк Олда-Томас из Университета Северной Аризоны сообщил об обнаружении около 6700 древних сооружений, укрытых лианами, в окрестностях Кампече.
Как ранее сообщал Life.ru, на Северо-Восточном Кавказе было найдено новое энеолитическое поселение. В местности под названием «Дагогинское 2» учёные обнаружили два культурных слоя: верхний относится к бронзовому веку, а нижний – к энеолиту, представляющему собой переходный период от каменного века к бронзовому.