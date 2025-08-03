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3 августа, 14:53

У демонической куклы Аннабель, чей владелец таинственно умер, появился новый хозяин

Комик Мэтт Райф приобрёл музей Эда и Лоррейн Уорренов с куклой Аннабель

Комик Мэтт Райф и его друг Элтон Кастли приобрели музей Эда и Лоррейн Уорренов. Обложка © Х / Matt Pife

Комик Мэтт Райф и его друг Элтон Кастли приобрели музей Эда и Лоррейн Уорренов. Обложка © Х / Matt Pife

Американский комик и любитель паранормальных явлений Мэтт Райф стал законным опекуном демонической куклы Аннабель, чья история получила известность после фильма «Заклятие». Этой новостью шоумен поделился в социальной сети Х.

«Я официально приобрёл дом и оккультный музей Эда и Лоррейн Уоррен, а также стал законным опекуном всей коллекции с привидениями, включая куклу Аннабель, по крайней мере на ближайшие 5 лет, у моего хорошего друга Элтона Кастли», — написал он.

По словам юмориста, он одержим паранормальными явлениями, а его самые любые фильмы ужасов — это кинокартины о колдовстве. Поэтому для него стало большой честью быть причастным к невероятной истории Уорренов. Вместе с Кастли он собирается открыть музей экстрасенсов, который был закрыт в 2019 году. В нём они планируют организовать экскурсии и ночные паранормальные исследования.

Аннабель — это известная демоническая кукла, чьи злодеяния нашли отражение в трёх одноимённых фильмах основанных на реальных событиях. Утверждается, что спасти людей от зла куклы смогли именно Эд и Лоррейн Уоррены. Они открыли музей в маленьком городке Монро в штате Коннектикут, США. Там хранятся и другие вещи, связанные с мистическими событиями.

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Ранее сообщалось, что исследователь паранормальных явлений и владелец настоящей куклы Аннабель Дэн Ривера скончался на 55-м году жизни во время гастрольного тура по США. Причина его смерти пока не раскрыта.

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Юлия Сафиулина
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