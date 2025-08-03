Бетонный пол и помои: Арестованного в Таиланде российского блогера держат в жутких условиях
Арестованный в Таиланде блогер Збарский ожидает депортации в ужасных условиях
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Арестованный в Таиланде российский блогер Тимур Збарский ожидает депортации в ужасных условиях. Сейчас его содержат в иммиграционном центре (Immigration Detention Centre), где нет ни кровати, а еда там отвратная. Об этом рассказала местный волонтёр Светлана Шерстобоева.
По её словам, депортация из Таиланда в среднем занимает две недели. Для ускорения процесса нужны немалые финансы. Завтра к блогеру должны пустить друга, который сможет передать ему деньги хотя бы на еду. Также Збарскому должны привезти вещи. Шансов избежать депортации у него нет, уверена собеседница «Газеты.ru».
Все шансы остаться, откупиться — до IDC. Попал — шансов нет ни одного. И пока неизвестно, за что задержали, какую статью вменяют. <...> Там они спят на бетонном полу», — подчеркнула волонтёр.
Напомним, российский блогер угодил в тюрьму в Паттайе из-за видео боёв и похорон тайского солдата. 49-летний уроженец Тверской области Тимур Збарский выкладывал в Сети кадры работы миномётов на границе с Камбоджей.