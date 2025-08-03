«Русские продержатся дольше»: Во Франции боятся не выстоять во время «войны» с Россией

Французский генерал Тьерри Буркхард заявил, что Европа должна опасаться угрозы, исходящей от России. По его мнению, русские выдержат любое испытание благодаря своему боевому духу, они выносливы и имеют опыт борьбы с неприятелем. Слова военного публикует издание The Economist.

«Боевой опыт России, её огромная численность и выносливость делают её опасной: в конфликте российский народ всё равно продержится дольше», — сказал генерал.

Буркхард уверен, что Россия умеет быстро вставать на ноги и перевооружаться, поэтому якобы уже через пять лет «атакует» европейские страны или, как минимум, станет «реальной угрозой» для Запада. Французский генерал призвал не расслабляться, а начать готовиться к противостоянию.