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Регион
3 августа, 15:42

«Русские продержатся дольше»: Во Франции боятся не выстоять во время «войны» с Россией

Французский генерал Буркхард заявил, что РФ станет реальной угрозой через 5 лет

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Французский генерал Тьерри Буркхард заявил, что Европа должна опасаться угрозы, исходящей от России. По его мнению, русские выдержат любое испытание благодаря своему боевому духу, они выносливы и имеют опыт борьбы с неприятелем. Слова военного публикует издание The Economist.

«Боевой опыт России, её огромная численность и выносливость делают её опасной: в конфликте российский народ всё равно продержится дольше», сказал генерал.

Буркхард уверен, что Россия умеет быстро вставать на ноги и перевооружаться, поэтому якобы уже через пять лет «атакует» европейские страны или, как минимум, станет «реальной угрозой» для Запада. Французский генерал призвал не расслабляться, а начать готовиться к противостоянию.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен усиливать давление на Россию ради Украины. По его словам, нужно сделать так, чтобы «агрессивная» Россия начала бояться Запада.

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Татьяна Миссуми
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