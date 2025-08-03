«Россия нападёт!» В Верховной раде дерзко огрызнулись на Европу

Набившая оскомину европейская риторика о «российской угрозе» бесполезна, и лучше бы Евросоюз начал решать насущные проблемы, которые встают перед ним. Об этом у себя в соцсетях написал сбежавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук.