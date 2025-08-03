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Регион
3 августа, 13:52

«Россия нападёт!» В Верховной раде дерзко огрызнулись на Европу

Нардеп Дмитрук: ЕС пора взяться за насущные проблемы, а не твердить об угрозе РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Набившая оскомину европейская риторика о «российской угрозе» бесполезна, и лучше бы Евросоюз начал решать насущные проблемы, которые встают перед ним. Об этом у себя в соцсетях написал сбежавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

По словам нардепа, Европа должна перестать кричать на каждом углу, что нападение России неминуемо. Куда полезнее было бы сфокусировать внимание и ресурсы на глубоких экономических проблемах, стремительно растущих миграционных потоках, резком повышении тарифов, а также демографическом упадке и утрате национальной идентичности.

«Любой провал, коррупция или политическая импотенция — всё прикрывается фразой: «Россия виновата, Россия нападёт», — написал политик.

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К слову, недавно ЕС заключил с США унизительную торговую сделку, в рамках которой они начнут покупать у Штатов газ и нефть подороже назло России. В ответ на это глава Белого дома согласился снизить для Евросоюза таможенные пошлины с 30% до 15%. Во Франции назвали соглашение «полной капитуляцией», а бизнесмен Илон Маск заявил, что Европейский союз пора расформировать.

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Владимир Озеров
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