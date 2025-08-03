Россиянам объяснили, где можно подхватить плотоядную бактерию, убивающую жителей США
Врач Осипов: В России случаи заражения плотоядной бактерией не зарегистрированы
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С начала 2025 года в США зафиксировано 13 случаев заражения и четыре случая смерти из-за плотоядной бактерии Vibrio vulnificus, которая живёт в солёной воде и становится активной при жаркой погоде. Однако в России подобные происшествия до сих пор не зарегистрированы, обнадёжил сограждан главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Тем не менее, по его словам, подхватить бактерию всё же возможно.
«Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязнённом водоёме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Заслуженный врач РФ подчеркнул, что заражение данной бактерией происходит через мелкие повреждения кожи или порезы. Она может проникнуть в организм человека и вызвать неблагоприятные последствия.
Ранее в Таиланде мужчина умер из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий. Житель провинции Лампанг скончался в туристическом автобусе. По результатам вскрытия причиной гибели стал некротический фасциит — редкая, но опасная инфекция, вызванная плотоядными бактериями.