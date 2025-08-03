Россиянам объяснили, где можно подхватить плотоядную бактерию, убивающую жителей США

С начала 2025 года в США зафиксировано 13 случаев заражения и четыре случая смерти из-за плотоядной бактерии Vibrio vulnificus, которая живёт в солёной воде и становится активной при жаркой погоде. Однако в России подобные происшествия до сих пор не зарегистрированы, обнадёжил сограждан главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Тем не менее, по его словам, подхватить бактерию всё же возможно.