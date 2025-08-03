«Видела своими глазами»: Бузова рассказала об атаке ВСУ на Сочи

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что видела атаку украинских беспилотников на Сочи из окна отеля. Артистка призналась, что ей было очень страшно, особенно когда вспышки от взрывов мелькали над морем недалеко от курорта. Своими эмоциями от пережитого Бузова поделилась с поклонниками в соцсети.

«Я своими глазами видела атаку БПЛА из номера отеля около двух часов ночи, когда собиралась ложиться спать после концерта. Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и всё произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось. Грохот, сирены по всему Адлеру», — написала она.

Бузова вместе с командой по просьбе администрации отеля спустилась вниз. Около трёх часов постояльцам не разрешали вернуться из укрытия в номера. Только под утро Бузова смогла прочитать в новостях, что же всё-таки произошло.

«Страшно, особенно когда всё это происходит на твоих глазах», — резюмировала певица.