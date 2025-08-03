Немецкие учёные бросили вызов Маску, придумав топливо из азота для ракет будущего

В Германии учёные создали молекулу из шести атомов азота, названую гексаазот или N6, которая должна по содержанию энергии и экологичности превзойти существующие виды ракетного топлива. Об этом немецкому телеканалу n-tv рассказал профессор органической химии Университета Гиссена Петер Шрайнер.

«Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку», — пояснил учёный.

Сейчас специалисты ведут переговоры с лабораторией Дрездена, где есть условия для проведения испытаний, чтобы дать ответ на вопрос о возможности создавать из таких молекул мощное топливо для ракет будущего. Профессор пояснил, что нужны огромные деньги и серия испытаний для N6. По его мнению, о создании тестовой ракеты на таком топливе можно говорить не ранее, чем через пять лет. Он добавил, что при удачной реализации проекта, подобные ракеты можно использовать в военных целях.