Немецкие учёные бросили вызов Маску, придумав топливо из азота для ракет будущего
N-tv: В Германии учёные создали вещество, которое заменит ракетное топливо
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В Германии учёные создали молекулу из шести атомов азота, названую гексаазот или N6, которая должна по содержанию энергии и экологичности превзойти существующие виды ракетного топлива. Об этом немецкому телеканалу n-tv рассказал профессор органической химии Университета Гиссена Петер Шрайнер.
«Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку», — пояснил учёный.
Сейчас специалисты ведут переговоры с лабораторией Дрездена, где есть условия для проведения испытаний, чтобы дать ответ на вопрос о возможности создавать из таких молекул мощное топливо для ракет будущего. Профессор пояснил, что нужны огромные деньги и серия испытаний для N6. По его мнению, о создании тестовой ракеты на таком топливе можно говорить не ранее, чем через пять лет. Он добавил, что при удачной реализации проекта, подобные ракеты можно использовать в военных целях.
Ранее учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в сотрудничестве с международным коллективом исследователей пришли к выводу, что активное увеличение количества ракетных запусков способно негативно повлиять на состояние озонового слоя. Эта защитная оболочка играет ключевую роль в защите живых организмов от вредного ультрафиолетового излучения.