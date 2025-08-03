Аэропорт Сочи принимает и выпускает рейсы, несмотря на временные перебои с поставками топлива

Аэропорт Сочи продолжает работу, но был вынужден внести изменения в расписание рейсов из-за временных проблем с заправкой бортов. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолётов», — пишет представитель агентства.

Воздушная гавань была вынуждена внести изменения в расписание полётов из-за проблем с заправкой самолётов керосином, причиной которых стал пожар на местной нефтебазе. К настоящему моменту подачу топлива возобновили, обе организации-оператора приступили к заправке судов.