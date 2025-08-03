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Регион
3 августа, 17:53

Аэропорт Сочи принимает и выпускает рейсы, несмотря на временные перебои с поставками топлива

Росавиация: Аэропорт Сочи продолжает работу и обслужил сегодня 200 самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи продолжает работу, но был вынужден внести изменения в расписание рейсов из-за временных проблем с заправкой бортов. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолётов»,пишет представитель агентства.

Воздушная гавань была вынуждена внести изменения в расписание полётов из-за проблем с заправкой самолётов керосином, причиной которых стал пожар на местной нефтебазе. К настоящему моменту подачу топлива возобновили, обе организации-оператора приступили к заправке судов.

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Напомним, что к настоящему моменту пожар цистерны с топливом на нефтебазе в Адлерском районе Сочи удалось полностью потушить. Огонь ликвидировали методом «пенной атаки», на это ушло 13 часов, были задействованы 90 человек.

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Юрий Лысенко
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