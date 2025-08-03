В США пообещали стоять плечом к плечу с Украиной

Американская сторона не стремится к быстрому урегулированию конфликта на Украине и приветствуют проведение переговоров. Как отметила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон, Вашингтон будет стоять с Киевом плечом к плечу.

«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня. <...> Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — отметила Хьюстон эфире эстонского телеканала Postimees.

По словам Хьюстон, США выражает надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле и по итогу придут к соглашению. Она отметила, что Вашингтон будет оставаться рядом до тех пор, пока не будет гарантирован прочный мир.