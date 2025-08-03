Польские спецслужбы подозревают украинца в совершении диверсий

В Польше гражданина Украины подозревают в совершении диверсий. Как сообщает Rzeczpospolita, Агентство внутренней безопасности республики проводит расследование.

«Украинец Игорь Г., повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник на другой объект водной инфраструктуры. Однако его спугнул прохожий. По данным Rzeczpospolita, есть много признаков того, что это тот же человек», — сообщает издание.

Украинец проник на территорию и снял одну из задвижек, что нарушило работу части водопроводной сети Сопота. За два дня до этого преступления он украл польское удостоверение личности. В конце июня мужчина повредил пять распределительных щитов на приусадебных участках. Его задержали, он частично признал вину.

Украинец также пояснил причину своих действий. По его словам, он хотел обратить внимание общества на то, что люди слишком много времени проводят за электронными устройствами и поэтому игнорируют бездомных и друг друга. Его отправили на психиатрическое обследование. На данный момент мужчина задержан на три месяца, ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.