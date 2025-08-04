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Регион
3 августа, 23:37

Австралию накрыл самый сильный за 40 лет снегопад

Кенгуру на фоне снегопада. Обложка © Х / PureBloodKiwi

Кенгуру на фоне снегопада. Обложка © Х / PureBloodKiwi

В субботу, 2 августа, в северных районах Нового Южного Уэльса в Австралии выпало до 40 сантиметров снега, что стало рекордным показателем с середины 1980-х годов. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на метеоролога из Австралийского метеорологического бюро Мириам Брэдбери.

Множество городов Австралии оказались под самым толстым за последние несколько десятилетий слоем осадков. В определённых районах Квинсленда снег выпал впервые за десять лет, добавила эксперт.

Снегопад накрыл Австралию. Видео © Х / AussieSteve64

Как передает местная служба по чрезвычайным ситуациям, сильный снегопад в совокупности с мощными дождями и грозами в некоторых районах Нового Южного Уэльса привели к большому количеству происшествий. Так, на выходных было зафиксировано 1455 инцидентов. В частности, свыше ста автомобилей оказались заблокированы из-за снега, повреждения из-за штормов получили здания, зафиксированы сбои в подаче электроэнергии в десятки тысяч домов, несколько раз объявлялись предупреждения о крупных наводнениях, сообщает Reuters.

Кроме того, полиция Нового Южного Уэльса заявила о поисках 26-летней женщины, которую унесло потоком воды в районе долины Хантер. По данным правоохранителей, инцидент произошёл после того, как водитель машины, в которой находилась пропавшая, попытался проехать через поток.

Как подчёркивает Брэдбери, глобальное изменение климата сделало погоду на континенте более нестабильной в последние годы. Однако подобные природные явления в истории Австралии происходили всего несколько раз.

Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за сильного снегопада
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Ранее неожиданное природное явление произошло в чилийской пустыне Атакама, которая считается одним из самых засушливых мест на Земле. Обсерватория ALMA, расположенная в этом регионе, сообщила о необычном снегопаде, покрывшем пустынные ландшафты белым покровом.

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Виталий Приходько
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