За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

Над регионами России за два часа вечером 3 августа сбили 11 украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, атаку БПЛА самолётного типа отражали с 21:00 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении министерства.

Над Республикой Крым уничтожили четыре дрона, три сбили над территорией Брянской области и два остановили над акваторией Чёрного моря. Ещё по одному БПЛА ликвидировали над Курской и Орловской областями.