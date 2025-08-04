Не в лесу или на даче: Life.ru узнал у юриста, как правильно похоронить питомца и не получить штраф

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу обновлённые ветеринарные правила обращения с биологическими отходами, утверждённые приказом Минсельхоза № 677. Согласно этим нормам, тела умерших домашних животных официально отнесены к биологическим отходам II категории, что исключает возможность самостоятельного захоронения в земле без лицензии и санитарного контроля. Как правильно похоронить питомца и не получить штраф, рассказал Life.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Запрещено закапывать питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на территории кладбищ, не предназначенных для животных. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, сопряжённое с нарушением санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), и могут повлечь штраф для граждан в размере до 500 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Эксперт пояснил, что захоронение возможно только в специально отведённых местах — на официально зарегистрированных кладбищах для животных. Там соблюдаются нормы содержания грунта, водоотведения, расстояния от жилых объектов и контроля за распространением патогенов.

Альтернативным законным способом является кремация, которая может быть проведена как индивидуально с выдачей праха, так и в составе общей партии.

«В ряде городов существуют частные организации, предоставляющие ритуальные услуги для домашних животных: они берут на себя транспортировку тела, оформление необходимых документов, проведение церемонии, а также кремацию или погребение в оборудованном секторе», — отметил эксперт.

Такие компании действуют на основании лицензий, соответствующих ветеринарным требованиям и санитарным нормам, и заключают договор на оказание услуг. Их деятельность подконтрольна региональным управлениям Россельхознадзора и Роспотребнадзора.