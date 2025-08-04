Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 03:00

Не в лесу или на даче: Life.ru узнал у юриста, как правильно похоронить питомца и не получить штраф

Юрист Русяев: Хоронить питомцев можно только на кладбищах для животных

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу обновлённые ветеринарные правила обращения с биологическими отходами, утверждённые приказом Минсельхоза № 677. Согласно этим нормам, тела умерших домашних животных официально отнесены к биологическим отходам II категории, что исключает возможность самостоятельного захоронения в земле без лицензии и санитарного контроля. Как правильно похоронить питомца и не получить штраф, рассказал Life.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Запрещено закапывать питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на территории кладбищ, не предназначенных для животных. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, сопряжённое с нарушением санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), и могут повлечь штраф для граждан в размере до 500 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей.

Илья Русяев

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Запрещено закапывать питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на территории кладбищ, не предназначенных для животных. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, сопряжённое с нарушением санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), и могут повлечь штраф для граждан в размере до 500 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей.
Запрещено закапывать питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на территории кладбищ, не предназначенных для животных. Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, сопряжённое с нарушением санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), и могут повлечь штраф для граждан в размере до 500 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей.

Эксперт пояснил, что захоронение возможно только в специально отведённых местах — на официально зарегистрированных кладбищах для животных. Там соблюдаются нормы содержания грунта, водоотведения, расстояния от жилых объектов и контроля за распространением патогенов.

Альтернативным законным способом является кремация, которая может быть проведена как индивидуально с выдачей праха, так и в составе общей партии.

Россиянам рассказали, когда за кормление голубей у подъезда на самом деле грозит штраф
Россиянам рассказали, когда за кормление голубей у подъезда на самом деле грозит штраф

«В ряде городов существуют частные организации, предоставляющие ритуальные услуги для домашних животных: они берут на себя транспортировку тела, оформление необходимых документов, проведение церемонии, а также кремацию или погребение в оборудованном секторе», — отметил эксперт.

Такие компании действуют на основании лицензий, соответствующих ветеринарным требованиям и санитарным нормам, и заключают договор на оказание услуг. Их деятельность подконтрольна региональным управлениям Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Ранее Life.ru выяснил, что знаменитый нижегородский пёс Кругетс мог умереть из-за последствий ожирения и резкого похудения, на которые наложилась установившаяся в регионе жаркая погода. О других негативных последствиях ожирения у домашних животных, читайте в нашем материале.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar