Ветврач назвал три возможные причины гибели знаменитого пса Кругетса
Ветврач Шеляков: Пёс Кругетс мог умереть из-за жары и последствий похудения
Пёс Кругетс — ещё когда он был толстячком. Фото © VK / Сострадание НН
Знаменитый нижегородский пёс Кругетс мог умереть из-за последствий ожирения и резкого похудения, на которые наложилась жаркая погода, установившаяся в регионе. Об этом в беседе с Life.ru заявил врач-ветеринар Михаил Шеляков.
По его словам, ожирение, которым долго страдал Кругетс (напомним, когда его нашли волонтёры, пёс весил 100 кг), сильно бьёт по здоровью. У собаки развиваются патологии сердца и сосудов, в том числе гипертрофия главного органа, дыхательная недостаточность, из-за того, что жир давит на брюшную полость (поэтому у полных людей и животных есть одышка), а также эндокринные проблемы, в том числе риск диабета. И даже снижение веса не всегда решает накопившиеся проблемы, подчёркивает Шеляков.
Конечно, надо вес снижать, он очень медленно набирается и медленно должен снижаться. Резкое похудение, как правило, заканчивается панкреатитами, панкреонекрозами, госпитализацией, иногда даже гибелью. Надеюсь, что Кругетс худел под контролем врачей.
По словам ветеринара, сейчас также участились обращения в клиники из-за жары. Многим питомцам резко становится плохо: наблюдаются отёк лёгких, нарастающая сердечная недостаточность.
«Причём это всё очень быстро случается. Буквально утром животное было нормальное, вечером оно уже синее. В зоне риска — взрослые животные, страдающие лишним весом, брахиоцефальные породы, у которых затруднено дыхание анатомически», — предупредил ветврач.
История Кругетса поразила всю страну осенью 2023 года. Найденный на улице в Нижнем Новгороде пёс был настолько упитанным, что не мог ходить, — ему было больно. Медики даже не смогли сделать 100-килограммовой собаке рентген. Для того чтобы поместиться в аппарате, псу требовалось сбросить половину веса — 50 килограммов. Волонтёры решили спасти Кругетса, и он начал активно худеть. К маю 2024 года пёсик перестал быть толстячком и похудел до 45 килограммов. После этого ему стали искать дом, но безуспешно. Сегодня, 31 июля, стало известно, что Кругетс умер. За сутки до смерти состояние собаки резко ухудшилось. Кругетс почти не вставал и выл от боли.