Ветврач назвал три возможные причины гибели знаменитого пса Кругетса

Знаменитый нижегородский пёс Кругетс мог умереть из-за последствий ожирения и резкого похудения, на которые наложилась жаркая погода, установившаяся в регионе. Об этом в беседе с Life.ru заявил врач-ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, ожирение, которым долго страдал Кругетс (напомним, когда его нашли волонтёры, пёс весил 100 кг), сильно бьёт по здоровью. У собаки развиваются патологии сердца и сосудов, в том числе гипертрофия главного органа, дыхательная недостаточность, из-за того, что жир давит на брюшную полость (поэтому у полных людей и животных есть одышка), а также эндокринные проблемы, в том числе риск диабета. И даже снижение веса не всегда решает накопившиеся проблемы, подчёркивает Шеляков.