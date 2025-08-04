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3 августа, 23:10

Отправляли на смерть: Перебежчик рассказал об условиях в Сибирском батальоне* ВСУ

Переданный Киевом Герасимов: ВСУ используют перебежчиков, как пушечное мясо

Обложка © Генштаб ЗСУ

Обложка © Генштаб ЗСУ

Россиянин Алексей Герасимов, переданный Украиной в рамках обмена, заявил в интервью Life.ru, что Сибирский батальон*, куда его в итоге направили, оказался «ловушкой для россиян». По его словам, украинская сторона использует перебежчиков как пушечное мясо.

«Сибирский батальон* предназначен для уничтожения россиян, приезжающих на Украину. Людей отправляют просто на смерть. Я не ожидал такого. Я плохо понимал, что такое война», — признался Герасимов.

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Он добавил, что условия пребывания в батальоне были крайне тяжёлыми: бойцы сами строили баню и блиндажи, находились в замкнутом пространстве и не могли выйти за пределы лагеря.

Напомним, Киев передал Москве Герасимова в рамках обмена пленными. Сейчас парень находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы в рамках уголовного дела о терроризме. Полную беседу с Алексеем Герасимовым можно прочитать в большом материале Life.ru.

*Внесён в перечень террористических и экстремистских организаций.

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Сидякин Олег
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