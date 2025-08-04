Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем
Обложка © Telegram / Минобороны России
Несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.
При этом угроза атаки БПЛА в городе и режим опасности на всей территории региона сохраняется.
Напомним, прошлой ночью от налёта украинских беспилотников на Воронежскую область пострадали четыре человека. В двух районах областного центра даже вводили режим ЧС для устранения последствий падения обломков БПЛА.