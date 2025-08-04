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Регион
3 августа, 22:46

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.

При этом угроза атаки БПЛА в городе и режим опасности на всей территории региона сохраняется.

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Напомним, прошлой ночью от налёта украинских беспилотников на Воронежскую область пострадали четыре человека. В двух районах областного центра даже вводили режим ЧС для устранения последствий падения обломков БПЛА.

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Артур Лапсаков
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