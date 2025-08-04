Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.

При этом угроза атаки БПЛА в городе и режим опасности на всей территории региона сохраняется.